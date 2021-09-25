Два человека получили травмы в результате нападения вооруженного топором посетителя в магазине на севере Москвы. По предварительным данным, поводом послужил конфликт из-за тележки. При этом нападавший был одет в женскую одежду, рассказал источник агентства ТАСС. Он уже задержан. Сообщается, что этот человек находится на учете в психоневрологическом диспансере.
2021-09-25T15:32:56+03:00
2021-09-25T15:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 25 сентября 2021
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