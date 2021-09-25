Протестное мероприятие КПРФ на Пушкинской площади в Москве завершилось около получаса назад. Однако, как передает корреспондент Эха, люди пока не расходятся. Кроме того, один из участников встречи депутат Госдумы Валерий Рашкин покинул площадь в сопровождении полицейских, но речь о задержании не идет. Сам он незадолго до этого сказал, что КПРФ собирается каждую неделю проводить подобные мероприятия, на которых коммунисты и их сторонники будут требовать отмены результатов думских выборов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришел сегодня на встречу депутатов от партии с избирателями в центре Москвы. Это связано с тем, что он участвует во встрече президента Владимира Путина с руководителями политических сил, которые прошли в Госдуму, пояснили соратники Зюганова. Ранее сам он настаивал, что мероприятие на Пушкинской площади абсолютно законно. Так он отвечал на предупреждения полиции и прокуратуры о том, что участники будут нести ответственность.