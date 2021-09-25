Вооруженный топором мужчина напал на посетителей магазина на севере Москвы

По данным полиции, два человека получили травмы. Они уже госпитализированы. Сам нападавший задержан. По словам источника агентства РИА Новости, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В свою очередь телеканал Рен-ТВ передаёт, что, по предварительной версии, причиной нападения стал конфликт из-за тележки в магазине.