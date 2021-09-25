Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов не поддерживает требование отменить результаты электронного голосования. Таким образом он ответил на письмо членов избиркомов и наблюдателей, которые поставили под сомнение итоги выборов дистанционного голосования. В то же время в эфире «Эха Москвы» Венедиктов обратил внимание на период с 20 часов до 21 в минувшее воскресенье, когда закрылись избирательные участки в Москве.

Венедиктов подчеркнул, что остается сторонником дальнейшего расширения практики электронного голосования. По его словам, пока ничто не убеждает в возможной фальсификации результатов в Москве.