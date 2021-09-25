Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов арестован на десять суток

Симоновский суд Москвы признал его виновным в организации несогласованной акции, которая проходит в эти минуты на Пушкинской площади. Сам Удальцов сказал, что не согласен с этим решением.

Он добавил, что намерен обжаловать решение суда. Само протестное мероприятие, которое КПРФ называет встречей депутатов с избирателями, уже час как идет в центре Москвы.

Как передает корреспондент «Эха Москвы», на Пушкинскую площадь приехали несколько членов парламента от компартии. Полиция пока никого не задерживает, однако через громкоговорители требуют от собравшихся соблюдать социальную дистанцию и также утверждают, что мероприятие не согласовано. Кроме того, как отмечает корреспондент «Эха Москвы», полицейские на площади включили через усилитель песню «Дядя Вова, мы с тобой» и пытаются таким образом заглушить выступающих.