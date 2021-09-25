Непогода обрушилась на юг Краснодарского края

Серьезно пострадали курортные районы, в частности жители Сочи публикуют видео затопленных улиц. Из-за сильного дождя и наводнения на время приостанавливали движение по федеральной трассе Джубга-Сочи. Кроме того, отменены заезды в рамках российского этапа серии гонок «Формулы-1». Завтра в Сочи должны пройти финальные заезды.