Непогода обрушилась на юг Краснодарского края

Серьезно пострадали курортные районы, в частности жители Сочи публикуют видео затопленных улиц. Из-за сильного дождя и наводнения на время приостанавливали движение по федеральной трассе Джубга-Сочи. Кроме того, отменены заезды в рамках российского этапа серии гонок «Формулы-1». Завтра в Сочи должны пройти финальные заезды.
2021-09-25T14:33:19+03:00
2021-09-25T14:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 25 сентября 2021
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