Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку

Это произошло спустя почти два месяца после назначения специалиста на этот пост. Он сменил здесь Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России. При Семине «Ростов» занимает в турнирной таблице премьер-лиги четырнадцатую, одну из самых нижних строчек. Из восьми игр команда в четырех потерпела поражение и три сыграла вничью. Кроме того, клуб также вылетел из розыгрыша кубка России.
2021-09-25T14:32:50+03:00
2021-09-25T14:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 25 сентября 2021
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