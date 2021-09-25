Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку

Это произошло спустя почти два месяца после назначения специалиста на этот пост. Он сменил здесь Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России. При Семине «Ростов» занимает в турнирной таблице премьер-лиги четырнадцатую, одну из самых нижних строчек. Из восьми игр команда в четырех потерпела поражение и три сыграла вничью. Кроме того, клуб также вылетел из розыгрыша кубка России.