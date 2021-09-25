В России впервые почти за полтора месяца было зафиксировано более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

Скончались 822 человека. Уже пятый день подряд число умерших от коронавируса в сутки превышает 800. В Москве второй раз за эту неделю более 3-х тысяч новых случаев заражения. Скончались более 60-ти человек. Это максимальное значение за почти два месяца, отмечают в оперативном штабе.