В нескольких регионах, как сообщается, коммунистам удалось без проблем провести свои протестные мероприятия

В частности, без происшествий прошла встреча с избирателями в Улан-Удэ. Там, по данным местного издания БайкалDaily, собрались несколько десятков человек. До этого акции заканчивались задержаниями. Кроме того, еще одна встреча с избирателями проходит сейчас в Саратове. О каких-либо инцидентах пока не сообщают.
2021-09-25T14:31:48+03:00
2021-09-25T14:31:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909508-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 25 сентября 2021
Загрузка комментариев...