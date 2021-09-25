В нескольких регионах, как сообщается, коммунистам удалось без проблем провести свои протестные мероприятия

В частности, без происшествий прошла встреча с избирателями в Улан-Удэ. Там, по данным местного издания БайкалDaily, собрались несколько десятков человек. До этого акции заканчивались задержаниями. Кроме того, еще одна встреча с избирателями проходит сейчас в Саратове. О каких-либо инцидентах пока не сообщают.