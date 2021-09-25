КПРФ проводит в эти минуты в центре Москвы встречу депутатов от партии с избирателями

Ранее столичные власти отказались согласовывать митинг против результатов думских выборов. В мэрии сослались на то, что в столице до сих пор действуют коронавирусные ограничения. В полиции и прокуратуре накануне предупреждали, что и встреча с избирателями считается незаконным мероприятием. Как передает корреспондент «Эха Москвы», в районе площади усилены меры безопасности. Полицейские через громкоговоритель еще до начала встречи просили пришедших соблюдать социальную дистанцию и называли предстоящую встречу несогласованной акцией.