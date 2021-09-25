Координатор «Левого фронта» Удальцов арестован на 10 суток за организацию несогласованной акции

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов арестован на 10 суток за организацию несогласованной акции. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Закончилось заседание Симоновского районного суда Москвы, который вынес постановление об административном аресте на 10 суток в моем отношении. Решение вынесено по статье 20.2 административного кодекса, суд посчитал, что я, разместив в социальных сетях информацию о встрече с депутатами ГД от КПРФ, которая должна сегодня пройти на Пушкинской площади, по итогам выборов в ГД, организовал несогласованную акцию, тем самым нарушил закон», – пояснил политик.

Он назвал решение суда политическим. «Я категорически не согласен с решением суда, потому что встреча с депутатами носит уведомительный характер. Считаю это решение политическим, направленным на запугивание оппозиции, на устранение инакомыслящих, которые не согласны с итогами прошедших выборов, на их изоляцию, по-другому это расценить нельзя. Я буду обязательно обжаловать это решение в апелляционной инстанции, я объявил голодовку в знак категорического несогласия с таким беззаконным решением суда», – заключил С.Удальцов.

На данный момент в связи с уже прошедшей ранее и с предстоящей сегодня акциями КПРФ задержаны пять человек, еще несколько сторонников партии заблокированы в своей квартире и в горкоме КПРФ.