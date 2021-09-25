Верховный суд провинции Британская Колумбия Ванкувера освободил из-под домашнего ареста финансового директора Huawei

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере освободил из-под домашнего ареста финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После заседания она поблагодарила судей за беспристрастность:

«За последние три года моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это было тяжёлое время для меня как для матери, жены и руководителя компании. Но я верю, что в каждом облаке есть луч надежды. Это действительно бесценный опыт.

В первую очередь я бы хотела поблагодарить уважаемую заместителя главного судьи Хизер Холмс за её справедливость в ходе судебного разбирательства. Я также благодарна суду за профессионализм и канадскому правительству за соблюдение законности».

Ваньчжоу также поблагодарила за добрые пожелания людей со всего мира. Отмечается, что финдиректор Huawei уже вылетела на родину.