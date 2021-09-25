Московская полиция усилила меры безопасности в районе Пушкинской площади

Это связано с планами компартии провести здесь встречу депутатов Госдумы от КПРФ с избирателями и обсудить итоги думских выборов.

По словам корреспондента «Эха Москвы», там находятся несколько сотен человек. На место прибыл Валерий Рашкин.

Прозвучало уведомление от полиции, что акция не согласована. Однако вход на площадь свободный, полиция патрулирует окрестности.

Между тем, за последние несколько часов стало известно о задержании как минимум троих сторонников компартии, в том числе двух бывших кандидатов на прошедших выборах. За минувшие дни, как подсчитали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», давлению в связи с прошедшими и готовящимися протестными мероприятиями КПРФ подверглись более 50-ти человек. Некоторым из них полицейские просто вручали предостережения. Некоторых задерживали. Несколько человек минувшую ночь провели в отделениях полиции.

Полиция Петербурга оцепила здание городского комитета компартии. Местные коммунисты планировали провести сегодня протестный автопробег, однако позже от этой идеи отказались. Полицейские уже несколько часов дежурят возле здания, рассказал в Twitter секретарь городского комитета партии Роман Кононенко.

Накануне силовики в штатском оцепили московский горком КПРФ. Некоторые его сотрудники остались на ночь в здании, опасаясь задержания на выходе.