Власти Китая отпустили арестованных три года назад канадцев

Оба они возвращаются на родину, говорят в Оттаве. Пекин обвинял бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора в попытке навредить национальной безопасности КНР. Одного из них приговорили к 11 годам лишения свободы .Они были арестованы вскоре после того, как в Канаде была задержана финансовый директор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее выдачи добивались США, которые обвиняли топ-менеджера в нарушении режима санкций против Ирана. Накануне Ваньчжоу также освободили из-под стражи. Сообщается, что она заключила сделку со следствием.

