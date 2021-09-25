Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор

Владелец одного из них рассказал, что на борту судна находится 11 членов экипажа, все граждане России. По данным береговой охраны Турции, никто не пострадал. К месту происшествия направлены буксиры и спасательные катера. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления турецкого судна.