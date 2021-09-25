Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор

Владелец одного из них рассказал, что на борту судна находится 11 членов экипажа, все граждане России. По данным береговой охраны Турции, никто не пострадал. К месту происшествия направлены буксиры и спасательные катера. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления турецкого судна.
2021-09-25T13:32:39+03:00
2021-09-25T13:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 25 сентября 2021
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