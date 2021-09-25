Два инцидента со взрывом газа произошли сегодня в России

В пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме под Екатеринбургом взрывом повредило три квартиры. Пострадал один человек, рассказали в городской администрации. Другой взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Там пострадал также один человек. По словам местных властей, пострадали перегородки между квартирами, но угрозы обрушения нет.