Два инцидента со взрывом газа произошли сегодня в России

В пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме под Екатеринбургом взрывом повредило три квартиры. Пострадал один человек, рассказали в городской администрации. Другой взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Там пострадал также один человек. По словам местных властей, пострадали перегородки между квартирами, но угрозы обрушения нет.
2021-09-25T13:32:27+03:00
2021-09-25T13:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 25 сентября 2021
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