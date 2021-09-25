Меры безопасности усилены в районе Пушкинской площади в центре Москвы

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на подступах к ней находятся автобусы с бойцами Росгвардии и автозаки. Это связано с планами КПРФ провести здесь встречу депутатов от партии с избирателями. На ней хотят обсудить итоги думских выборов, которыми недовольны коммунисты. Сейчас на площади, как передает корреспондент «Эха Москвы», немного людей.
2021-09-25T13:31:34+03:00
2021-09-25T13:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 25 сентября 2021
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