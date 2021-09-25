Московская полиция вновь задерживает сторонников КПРФ

Это происходит в преддверие мероприятия, которое партия планирует провести менее, чем через полчаса в центре Москвы. Оно заявлено как встреча депутатов-коммунистов с избирателями. Однако накануне в МВД и прокуратуре предупредили, что эта акция нарушает закон. Этим утром стало известно о задержании кандидата в мосгордуму от КПРФ и первого секретаря горкома комсомола Дарьи Багиной. Кроме того, на станции метро Комсомольская был задержан активист КПРФ Константин Опарин. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале. По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» только за четверг и пятницу в связи с прошедшими и готовящимися протестными мероприятиями КПРФ подверглись давлению более 50-ти человек. Речь идет в том числе о тех, кому вручили предостережения, и тех, кого задерживали на несколько часов для оформления протокола об административном нарушении.

