Немецкий телеканал ARD назвал ошибкой публикацию «результатов» выборов в бундестаг за два дня до их проведения

Строку с результатами экзитпола пустили во время развлекательного телешоу накануне вечером. Редакция сообщила в Twitter, что это был тест, который случайно пустили в эфир. Согласно этому тесту, Социал-демократической партии Германии отдали почти 23%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал на полпроцента меньше. На третье место поместили «Альтернативу для Германии».