Немецкий телеканал ARD назвал ошибкой публикацию «результатов» выборов в бундестаг за два дня до их проведения

Строку с результатами экзитпола пустили во время развлекательного телешоу накануне вечером. Редакция сообщила в Twitter, что это был тест, который случайно пустили в эфир. Согласно этому тесту, Социал-демократической партии Германии отдали почти 23%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал на полпроцента меньше. На третье место поместили «Альтернативу для Германии».
2021-09-25T13:08:45+03:00
2021-09-25T13:08:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:08, 25 сентября 2021
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