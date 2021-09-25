Правозащитнице, уроженке Узбекистана Валентине Чупик закрыли въезд в Россию до 2051 года и лишили ее статуса беженца

Правозащитнице, уроженке Узбекистана Валентине Чупик закрыли въезд в Россию до 2051 года, а также лишили ее статуса беженца.

Чупик возвращалась в Москву из Армении, пишет интернет-издание «Медиазона». В аэропорту Шереметьево ее задержали, однако она успела передать журналистам документы, в которых говорится, что статуса беженца ее лишили еще 17 сентября. По официальной версии ранее правозащитница предъявила заведомо ложные сведения или фальшивые документы для присвоения ей соответствующего статуса. Коллеги Валентины Чупик в свою очередь уверены, что на самом деле это месть российских силовиков за работу в сфере защиты трудовых мигрантов. Они также опасаются, что Чупик могут выслать обратно в Узбекистан, где ей грозят пытки со стороны местных спецслужб.

Руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам из Центральной Азии «Тонг Жахони» Валентина Чупик в основном консультировала иностранцев по вопросам легальной работы и защиты прав. Она также активно критиковала российское законодательство. В частности, в интервью «Новой газете» ранее она называла расистскими правила получения гражданства России.

Где сейчас находится Валентина Чупик не известно. Когда правозащитница в последний раз выходила на связь, она рассказала журналистам «Медиазоны», что у нее изъяли документы. Позднее, по сообщениям «Новой газеты» связь с ней пропала.

Валентина Чупик бежала из родного Узбекистана в 2006 оду из-за угрозы преследования со стороны спецслужб, а спустя три года в России ей предоставили статус беженца.