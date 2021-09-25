В России впервые за почти полтора месяца зафиксировали более 22 тысяч случаев коронавируса за сутки

В стране, по официальным данным, пятый день подряд от COVID-19 умирает более 800 человек в сутки. Рост смертности отмечен и в Москве, 63 человека стали жертвами пандемии, еще свыше трех тысяч инфицированы. Этот показатель также выше тех, что были накануне.

Российские регионы тем временем начали постепенно ужесточать антикоронавирусные ограничения. В Саратове, Оренбурге школьников перевели на дистанционное обучение. Частично аналогичные меры были введены в Башкирии и в Якутии. В Саратовской области на удаленную работу рекомендовали перевести всех беременных женщин. В обязательном порядке это коснется тех, кто трудоустроен на госслужбе. В некоторых регионах ограничили проведения массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях. Часть запретила работу зон кафе в торговых центрах.

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что страну и дальше ждет рост заболеваемости коронавирусом.