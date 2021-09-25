Московская полиция пытается помешать протестам КПРФ после выборов

Сотрудники МВД последние несколько дней массово обходят дома участников акции, прошедшей еще в понедельник.

Не менее пяти человек находятся в отделениях полиции после московской акции КПРФ 20 сентября. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала координатор работы юридического отдела «ОВД-Инфо» Александра Баева.

«Не менее пяти человек сейчас находятся в отделах полиции, их собираются оставить на ночь. Что удивительно, задерживая их и оставляя на ночь, их могут, если у них арестная статья, держать не более 48 часов, а суды не работают по субботам и воскресеньям. 48 часов до понедельника уже успеют пройти», – сообщила она.

А.Баева рассказала, что вменяют задержанным. «Статья стандартная, 20.2 КоАП, связанная с нарушениями при участии в публичных мероприятиях. Те, кто оставлены на ночь, они имеют арестные статьи. Бывают не арестные, часть пятая и мы знаем, что кому-то уже вменяли пятую часть и отпускали с протоколом, а на ночь оставлены все с арестными статьями, это или повторные нарушения, часть восьмая, либо часть вторая, то есть организация публичного мероприятия», – пояснила она.

По словам Баевой, всем оказывается юридическая помощь. «Наши адвокаты работают с задержанными, и мы будем следить за развитием событий. Мы уже оказали юридическую помощь на стадии задержания, а вот дальше у нас уже идет судебное заседание», – заключила она.

На этой неделе полиция массово обходила дома и задерживала участников акции КПРФ, которая прошла еще в понедельник. На сегодня партия запланировала новую акцию.

Ранее пресс-служба московской полиции сообщала, что к уголовной ответственности привлекли тридцать участников митинга КПРФ на Пушкинской площади. Городские власти отказались согласовать сегодняшнюю акцию, однако в КПРФ настаивают, что, поскольку она будет проходить в формате встречи с депутатов, одобрения мэрии не требуется.

Со вчерашнего дня полиция дежурит у горкома КПРФ в Москве. Там остается глава протестного отдела Павел Иванов. Кроме того, силовики взяли в кольцо питерский горком партии. Об этом сообщает сетевое издание «Сота». Это произошло перед тем, как коммунисты хотели провести автопробег. Теперь они рассчитывают заменить сорванную акцию одиночными пикетами. Не уходят полицейские и от дома сотрудника штаба экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова Никиты Иноземцева. Он рассказал «Эху Москвы», что силовики продолжают дежурить у подъезда со вчерашнего дня.

Иноземцев связывает визит полиции со своей деятельностью в штабе Лобанова, который, по его мнению, победил в выборах в Госдуму.

Силовики стягиваются к центру Москвы, где может состояться протестная акция КПРФ. В партии уверяют, что хотят провести встречу с депутатами, при этом власти столицы считают акцию несогласованной.

В эти минуты какое-либо место, где концентрация силовиков наиболее высокая, довольно трудно. Они рассредоточились не только по Пушкинской площади, но и в окрестностях. Часто можно встретить небольшие патрули по два-три полицейских, чуть реже — более многочисленные группы ОМОНовцев. Впрочем, силовики устроили себе сразу несколько стоянок. Одна из них — около тыльной части Новопушкинского сквера, там даже сооружён временный тент. Полицейские автомобили стоят и вокруг самой Пушкинской площади. В то же время автозаки и автобусы с росгвардейцами сосредоточены, в первую очередь, у МХАТ имени Горького и здания агентства ТАСС на Тверском бульваре, а также у здания Мосгордумы на Страстном бульваре. Помимо этого, в нескольких местах можно заметить металлические ограждения, правда, пока — сложенные вместе. Пока на Пушкинскую площадь проход свободный, там уже собрались несколько человек, но как сторонники КПРФ почти себя не идентифицируют. А возле «Известия Hall» проход оказался затруднён: коммунальщики утром огородили значительную часть площади у здания высокой металлической решеткой. Рабочие начали перекладывать там плитку.

Коммунисты ранее выражали недовольство итогами парламентских выборов, состоявшихся неделю назад.