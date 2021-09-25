Активист Иноземцев сообщил, что полиция уже 21 час находится под окнами его квартиры

Сотрудник штаба кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова Никита Иноземцев сообщил, что полиция уже 21 час находится под окнами его квартиры. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже 22й час длится осада, где-то в три часа вчера первые сотрудники полиции пришли и требовали от меня подписания повестки со скрытой датой, со скрытым временем, и требовали, чтобы я вышел из квартиры и явился в ОВД Проспект Вернадского, однако там были не сотрудники ОВД по началу, там были сотрудники уголовного розыска, сотрудники первого оперативного полка и сотрудники центра «Э». И на протяжении всего этого времени у моего подъезда стоит два транспортных средства без маркировки, что это полиция, в которых отсиживаются семь человек и всю ночь они там тоже пребывали», – сообщил активист.

Н.Иноземцев ожидает адвоката и официальной повестки. «Я жду до сих пор официальной повестки, ко мне возможно приедет еще один защитник, мы будем согласовывать линию защиты в этой ситуации, но я вообще не понимаю, требований законных сотрудников полиции особо нет на текущий момент. <...> Они требуют, чтобы я вышел или кого-то пустил непонятно на каких основаниях. Говорят, что необходимо составить административный протокол по статье 20.2 пункт 5, но это единственный раз прозвучало сегодня, но мне кажется, что основания более серьезные, потому что очень большое количество сотрудников полиции разных ведомств приходят сюда», – пояснил он.

Активист связывает происходящее с работой в штабе кандидата от КПРФ. «Осуществляется абсолютно непредусмотренная процедура блокады моей квартиры, осады. <...>Я связываю это все с моей деятельностью в штабе Михаила Лобанова, оппозиционного кандидата», – заключил Н.Иноземцев.

На этой неделе уже был задержан и оштрафован другой участник штаба Михаила Лобанова и его доверенное лицо Иван Шматин.