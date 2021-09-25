На федеральной трассе в Сочи восстановили движение

Оно было ограничено после того, как проезжую часть затопило. Пока машины проезжают на небольшой скорости. Об этом сказали в пресс-службе городской администрации. Из-за сильных ливней местные службы перевели на круглосуточный режим работы. Во внутригородских районах сформировали бригады. Для оперативного устранения последствий в Сочи перебазировали спецтехнику.