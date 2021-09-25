На федеральной трассе в Сочи восстановили движение

Оно было ограничено после того, как проезжую часть затопило. Пока машины проезжают на небольшой скорости. Об этом сказали в пресс-службе городской администрации. Из-за сильных ливней местные службы перевели на круглосуточный режим работы. Во внутригородских районах сформировали бригады. Для оперативного устранения последствий в Сочи перебазировали спецтехнику.
2021-09-25T12:33:09+03:00
2021-09-25T12:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 25 сентября 2021
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