Крупнейший в России владелец рекламных щитов может заняться рекламой в московском метро

Группа Russ Outdoor ведет переговоры о покупке бизнеса компаний nebo.digital. Об этом пишет газета РБК. Действующий контракт с метрополитеном рассчитан на пять лет. Отмечается, руководство метро поделило с фирмой ответственность за размещение рекламы из-за неудачного прошлого опыта, когда за продажу рекламы полностью отвечала сторонняя организация. По словам пресс-службы подземки, нынешние партнеры выполняют все обязательства.