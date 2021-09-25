Крупнейший в России владелец рекламных щитов может заняться рекламой в московском метро

Группа Russ Outdoor ведет переговоры о покупке бизнеса компаний nebo.digital. Об этом пишет газета РБК. Действующий контракт с метрополитеном рассчитан на пять лет. Отмечается, руководство метро поделило с фирмой ответственность за размещение рекламы из-за неудачного прошлого опыта, когда за продажу рекламы полностью отвечала сторонняя организация. По словам пресс-службы подземки, нынешние партнеры выполняют все обязательства.
2021-09-25T12:32:45+03:00
2021-09-25T12:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 25 сентября 2021
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