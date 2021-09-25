Из-за бума на рынке жилья в списке российских миллиардеров появилось два новых бизнесмена

По подсчетам агентства Bloomberg, на фоне резкого роста акций компании группы «Самолет» миллиардерами стали их акционеры Павел Голубков и Михаил Кенин. Активы председатели группы «ПИК» Сергея Гордеева, по данным Bloomberg, увеличились более, чем вдвое, и приближаются к девяти миллиардов долларов.

Прошлой весной на фоне пандемии в России запустили программу льготной ипотеки. Это спровоцировало рост цен на жилье, после чего в Центробанке призвали своевременно завершить программу, чтобы избежать образование пузыря.