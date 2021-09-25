По меньшей мере семь военнослужащих погибли при взрыве в Сомали

Самодельная бомба сработала при прохождении автоколонны миротворцев. Был уничтожен один бронетранспортёр. Власти возложили ответственность на местную террористическую группировку «Аш-Шабаб». Об этом сообщает издание Somali Guardian.



К 2010 году движение контролировало обширные территории страны, однако спустя год было вынуждено оставить столицу Могадишо и перейти к партизанской борьбе против правительства.