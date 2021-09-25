В России пятый день подряд регистрируют более восьмисот умерших от коронавируса

Общее число жертв эпидемии в стране, согласно данным оперативного штаба, превышает 200 тысяч. Судя по обновленной статистике, за сутки наибольшее число смертей – 63 — было выявлено в Москве. Следуют Санкт-Петербург и Свердловская область.

За день в России выявили более 22 тысяч зараженных. Это произошло впервые с середины августа. В Роспотребнадзоре ранее говорили о росте заболеваемости по стране, однако рассчитывают, что этой осенью уровень будет ниже, чем год назад.