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12:04, 25 сентября 2021

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить российскую визу

Москва ожидает визита Виктории Нуланд уже октябре, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Нуланд входит в «черный список», составленный в ответ на введение американских персональных визовых и финансовых санкций. Ей запрещен въезд в Россию. В обмен на снятие ограничений в отношении заместителя госсекретаря от США ждут взаимности. По словам собеседника издания, Кремль требует выдать визу США специалисту профильного департамента Министерства иностранных дел Константину Воронцову, который отвечает за вопросы разоружения. Он должен полететь в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, но уже в течение двух лет не может получить визу.

Москва ранее обвиняла Вашингтон в нарушении международных визовых обязательств. В связи с этим российские политики выступали за перенос штаб-квартиры ООН из США. Как повлияет на ситуацию с «дипломатическими войнами» визит Нуланд, пока не уточняется. Отмечается только, что встреча в основном будет посвящена украинской тематике.

Ряд СМИ указывает, что переговоры с Нуланд будет вести заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.


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