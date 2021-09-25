Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов не поддержал предложение отменить результаты электронного голосования. В своем ответе на открытое обращение, которое ранее опубликовали члены столичных избиркомов и наблюдатели, он сказал, что подводить итоги голосования исключительно по результатам на традиционных участках невозможно – это «означает выбросить в корзину голоса почти двух миллионов москвичей». Далее Венедиктов ответил на все восемь пунктов открытого обращения. Также он сказал, что полностью поддерживает требования о прозрачности системы и всех процедур. Ответ опубликован на сайте «Эха Москвы».