В Сочи из-за сильных дождей затопило участок федеральной автодороги

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение, сообщает региональный отдел ГИБДД. Водителей попросили воздержаться от поездок без крайне необходимости. Ливни затопили три поселка. Местные власти заверили, что держат ситуацию под контролем. В ближайшие сутки, как ожидается, дожди не прекратятся. Жителей предупредили о шквалистом ветре, подъеме уровня воды в реках и об опасности формирования смерчей.