Москва, по сведениям газеты «Коммерсантъ», готова выдать визу Виктории Нуланд в ответ на аналогичный жест Вашингтона

По словам собеседников издания. Заместитель госсекретаря может приехать в Россию уже в следующем месяце. О ее визите источники «Коммерсанта» говорят как о «почти решенном вопросе». Российские власти ждут, что американскую визу в свою очередь получит ряд дипломатов, в том числе специалист Департамента контроля над вооружениями Константин Воронцов.

Нуланд внесли в список лиц, которым запрещён въезд в Россию вскоре после того, как во время слушаний в Конгрессе США она выступила за ужесточение санкций против Москвы.