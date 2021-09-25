Сегодня в Австралии пройдёт аукцион по продаже автомобилей из фантастического фильма «Безумный Макс»

После съёмок в 2015 году машины со всей бутафорией хранились на одной из стоянок автохлама в Австралии и, по словам главы аукционного дома, неплохо сохранились. Среди них – грузовик главного героя с множеством динамиков, внедорожник со специально созданным для него огнемётом и еще 11 фантазийных автомобилей с копьями, гарпунами и несоразмерными колесами.

Представители аукционного дома в Канберре изначально сказали, что машины будут продаваться единым лотом. То есть все 13 автомобилей надо купить сразу. Однако чтобы привлечь потенциальных покупателей для них подготовили особые условия. Оплатить эту коллекцию можно любыми способами, в том числе криптовалютой. Кроме того, не нужно лично присутствовать на торгах – доставка будет проводиться за счет продавцов. Стоимость полной коллекции не называют даже сейчас. Личность покупателя и способ оплаты также обещают сохранить в тайне.

Заявки от фанатов боевика принимались в течение полугода. Глава аукционного дома самостоятельно проводил отбор потенциальных покупателей — критерии отбора при этом не разглашаются.