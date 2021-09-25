На Сочи обрушились мощные ливни

Отдельные районы курортного города уже затоплены. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

На данный момент на участке федеральной трассы Джубга – Сочи полностью остановлено движение. Причиной тому стали непрекращающиеся дожди. Судя по кадрам в социальных сетях, которые опубликуют местные жители, дорожное покрытие полностью скрылось под слоем воды, некоторые автомобили смывает мощным потоком. Водителей уже попросили воздержаться от поездок.

Затопленными оказались и три поселка в Сочи. Власти города уверяют, что контролируют ситуацию. Так на реках стоят автоматические датчики, сигнализирующие об опасном подъеме уровня воды. За последнее время соответствующих предупреждений не было. Между тем в районах затоплений дежурят спасатели, бригады коммунальных организаций, развернут оперативный штаб.

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время может подняться сильный ветер, пойти мокрый снег и град. В воскресенье над морем ожидаются смерчи.

В региональном МЧС утверждают, что наиболее серьезно от непогоды пострадали Туапсинский район, Сочи и юго-восточные районы края.