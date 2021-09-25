В аэропорту Шереметьево задержали главу правозащитной организации помощи мигрантам «Тонг Жахони»

Валентину Чупик выдворяют из России. Об этом она успела рассказать «Новой газете» до того, как связь с ней пропала. Сотрудники ФСБ уведомили правозащитницу о лишении статуса беженца на территории России. Ей запретили въезд в страну на ближайшие тридцать лет. Теперь Чупик могут депортировать в Узбекистан, гражданской которого она является. На родине, как отмечает издание, ей грозит опасность.

Правозащитница уже много лет оказывает в Москве бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись давлением силовиков или другими проблемами.