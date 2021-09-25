В центре Москвы усилены меры безопасности на фоне планирующийся акции КПРФ

Ее власти считают несогласованной, хотя сами коммунисты утверждают, что она пройдёт в формате встречи с депутатами.

Основные группы силовиков сосредоточены у Пушкинской площади и на прилегающих к ней улицах. Несмотря на то, что сама площадь открыта для прохода, на ней уже есть довольно многочисленная группа ОМОНовцев. Рядом в нескольких местах стоят металлические заграждения — пока что сложенные вместе. Вместе с тем на небольшой площади возле здания «Известия Hall» в эти минуты коммунальщики уже устанавливают высокие металлические решетки. Ими рабочие окружили значительную часть территории. Связано ли это с возможной протестной акцией, пока не ясно. На проезжей части Тверской улицы пока стоят пять полицейских машин, в то же время на соседних улицах уже есть довольно много автозаков и автобусов Росгвардии. В частности, их можно заметить в нескольких сотнях метров от Пушкинской площади — у зданий ТАСС и МХАТ имени Горького на Тверском бульваре, а также у здания Мосгордумы на Страстном бульваре. Каких-либо активных действий силовики пока не предпринимают.

Коммунисты и представители других оппозиционных сил ранее выражали недовольство объявленными результатами выборов в Госдуму и, в частности, итогами электронного голосования, считая их сфальсифицированными.