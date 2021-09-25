В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

В береговой охране сообщили, что в результате аварии погибших и пострадавших нет. Ущерб нанесен лишь непосредственно судам. На место отправили буксиры береговой охраны. Что стало причиной столкновения, пока не ясно. Офицеры также рассказали об инциденте, который произошел сегодня с участием другого российского сухогруза. Он на выходе из пролива столкнулся с рыболовецким судном. О пострадавших в результате этого инцидента ничего не говорится.