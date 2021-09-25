Z Архив новостей новости
5 5 6 2537
10:32, 25 сентября 2021

Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую в США

Инцидент произошел на территории военной базы в Нью-Мексико. Расследованием случившегося занимается ФБР, передает телеканал FoxNews. О нападении рассказала сама пострадавшая. О ее состоянии ничего не говорится. После инцидента военные усилили меры безопасности: увеличили число патрулей и повесили дополнительные фонари.

С середины августа члены террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили власть в Афганистане. Меньше чем за месяц США и их союзники эвакуировали из страны более 120 тысяч человек. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 214 6 21852 24.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 120 6 27053 18.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 118 6 13887 22.09
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 84 6 11444 24.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 166 6 27042 23.09
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 387 6 70337 24.09
8читать ;смотреть
Новости

Бывшую соратницу Навального будут судить из-за фотографии со стаканчиком кофе, на котором была символика политика Сама она рассказала, что следователи нашли на нескольких фотографиях в ее Инстаграме значок с буквой «Н» или красный восклицательный знак…

5 31 6 12735
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Страна идет в бездну В странах демократических такие установления создаются и оберегаются снизу — потому что у каждого или у многих есть что оберегать: собственность и личная жизнь. В странах неандертальских дело обстоит иначе…

5 53 6 11848 22.09
Блоги

Посольство России в США: Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября»...

5 75 6 17151 21.09
Блоги

+ «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» Полицейский, ранивший пермского стрелка, рассказал, как развивались события при задержании…

5 226 6 51072 21.09
8читать ;смотреть
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как Кремль либералов с коммунистами рассорить собирается В идеале, несистемной оппозиции следовало бы вообще на время вывести все внешнеполитические вопросы за пределы своей повестки и сконцентрироваться на делах внутренних…

5 49 6 11658 23.09
Блоги

Дмитрий Быков: Не вижу большой разницы между умным Г и электронным Г Я вообще в этих выборах не участвовал никак, потому что есть мероприятия, участие в которых их не спасет, а вас дискредитирует…

5 84 6 20313 01:22
Интервью Рикошет

Марина Литвиненко гость: Марина Литвиненко вдова Александра Литвиненко, соавтор книги «Смерть диссидента», соучредитель Litvinenko Justice Foundation

Я не вижу здесь никакой политической мотивации – мы видим, что за этим стоит Российское государство…

5 21 6 5414 21.09
#слушать 12:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ #ДайДудя: Алексей Венедиктов #ДайДудя: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов отвечает на ваши вопросы…

5 73 6 18775 22.09
8читать ;смотреть
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Совершенно безумная и идиотическая борьба против «Умного голосования» просто придает флер экстремизма нормальному абсолютно предложению…

5 40 6 19208 18.09
#слушать 48:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Без посредников

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я год уговаривал московские власти идти на этот эксперимент. И мне говорили приблизительно то, что сейчас говорят: «Страна не готова, люди не готовы…». Уговорил. А теперь уже хлебаю. И это моя ответственность…

5 173 6 46759 22.09
#слушать 52:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Силовики в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ Это рассказал «Эху» глава протестного отдела партии Павел Иванов…

5 40 6 41426
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Россия занимала тогда 16 часть суши и имела 110 населения мира. Теперь Россия занимает 19 часть суши и имеет 2,3% населения. И возникает вопрос: а что случилось? В начале XX века мы были третьи после Китая и Индии…

5 120 6 93790 18.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 12385 19.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нам осталось всего три года Через три года мы придем к тому, что весь смысл нашего существования состоит в удержании любой ценой власти одного конкретного человека, который станет неприкасаемым символом страны наравне с Гербом и Флагом…

5 110 6 191449 20.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Выборы Выборы Вбросы — это лучшее, что на них было. В сравнении со всем остальным, вбросы — это еще очень светлые моменты…

5 112 6 95884 20.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9268824
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5033121

Сегодня в эфире