Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую в США

Инцидент произошел на территории военной базы в Нью-Мексико. Расследованием случившегося занимается ФБР, передает телеканал FoxNews. О нападении рассказала сама пострадавшая. О ее состоянии ничего не говорится. После инцидента военные усилили меры безопасности: увеличили число патрулей и повесили дополнительные фонари.

С середины августа члены террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили власть в Афганистане. Меньше чем за месяц США и их союзники эвакуировали из страны более 120 тысяч человек.