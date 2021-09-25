Министерство транспорта предложило запретить работать в такси злостным нарушителям правил дорожного движения

В частности, речь может идти о тех, кто накопил больше трех неоплаченных штрафов или менее года назад был арестован за нарушения ПДД или лишен прав. Об этом со ссылкой на проект, пишет газета РБК. Ведомство также считает необходимым проводить аттестацию желающих работать в такси на знание местности и правил действий в случае чрезвычайно ситуации.

В пояснительной записке говорится, что сейчас компании фактически не несут ответственность за водителей, которым предоставляют в аренду автомобили.