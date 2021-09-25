Утечку газа рассматривают как одну из версий взрыва в пятиэтажке в Свердловской области

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что житель одной из квартир этим утром поставил на плиту чайник, после чего и прогремел взрыв. Больше потерпевший пока вспомнить ничего не может. Следователи предполагают, что пожилой человек мог забыть закрыть газовый кран. В полиции считают, что происшествие не носит криминальный характер. В результате ЧП пострадали три квартиры. Несущие конструкции здания не повреждены. Погибших нет.
2021-09-25T10:30:38+03:00
2021-09-25T10:30:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909392-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 25 сентября 2021
Загрузка комментариев...