Утечку газа рассматривают как одну из версий взрыва в пятиэтажке в Свердловской области

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что житель одной из квартир этим утром поставил на плиту чайник, после чего и прогремел взрыв. Больше потерпевший пока вспомнить ничего не может. Следователи предполагают, что пожилой человек мог забыть закрыть газовый кран. В полиции считают, что происшествие не носит криминальный характер. В результате ЧП пострадали три квартиры. Несущие конструкции здания не повреждены. Погибших нет.