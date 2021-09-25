Венесуэльская оппозиция обвинила власти в игнорировании нового раунда переговоров

Коалиция «Единая платформа» утверждает, что правительственная делегация не прибыла в Мексику. Как отмечается, на очередной встрече должен был обсуждаться вопрос реформы системы правосудия и работа механизма по решению социальных проблем. Власти Венесуэлы задержку в возобновлении диалога пока не прокомментировали. Переговоры в Мексике при посредничестве Норвегии начались в середине августа. После первых встреч коалиция оппозиционных партий анонсировала свое участие в региональных выборах.