Венесуэльская оппозиция обвинила власти в игнорировании нового раунда переговоров

Коалиция «Единая платформа» утверждает, что правительственная делегация не прибыла в Мексику. Как отмечается, на очередной встрече должен был обсуждаться вопрос реформы системы правосудия и работа механизма по решению социальных проблем. Власти Венесуэлы задержку в возобновлении диалога пока не прокомментировали. Переговоры в Мексике при посредничестве Норвегии начались в середине августа. После первых встреч коалиция оппозиционных партий анонсировала свое участие в региональных выборах.
2021-09-25T10:04:52+03:00
2021-09-25T10:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 25 сентября 2021
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