Финансового директора китайской компании Huawei после трех лет следствия отпустили из Канады

В ответ на это Пекин освободил из тюрьмы двух канадцев.

Мэн Ваньчжоу, которая долгое время была в Канаде под домашним арестом, по сообщениям канадских журналистов уже летит домой на лайнере Air China. Ранее она заключила сделку с американским Минюстом, в рамках которой частично признала свою вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, после чего Вашингтон отозвал запрос на ее экстрадицию.

Напомним, финансовый директор Huawei была арестована еще в 2018 году, ее обвинили в промышленном шпионаже, мошенничестве и нарушении санкций.

В свою очередь Китай отпустил главу международной неправительственной туристической организации канадца Майкла Спэйвора и бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, которые были задержаны еще три года назад. В декабре 2018 года, когда была арестована Ваньчжоу, их обвинили в шпионаже и отправили в тюрьму на 11 лет. По словам премьер-министра Канады Джастин Трюдо, самолет уже покинул китайское воздушное пространство и летит в Ванкувер.



Согласно данным прокуратуры, следствие отсрочено до декабря следующего года. Это должно позволить отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения.