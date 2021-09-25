Владимир Путин встретится с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов

Планируется обсудить разные аспекты кампаний и озвучить оценки итогов выборов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее говорил журналистам, что намерен на встрече с президентом намерен раскритиковать практику трехдневного и электронного голосования.

Журналист Николай Сванидзе не считает КПРФ реальным противником Кремля. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы»:

«Во время выборов они – оппозиция, а сейчас, уверяю, они перестанут быть оппозицией. Если говорить про внешнюю политику – они разделяют антизападную, антилиберальную линию Кремля. Даже бегут впереди паровоза часто. По историческому направлению, которое сейчас в большой моде, они тоже бегут впереди паровоза, потому что Сталин у них на знаменах. Заметьте, не Ленин, а Сталин. Только по части популизма – да, тут они говорят, что «землю – крестьянам», «заводы – рабочим» и «долой пенсионную реформу». Но и об этом они вяленько говорят – не спорят с Кремлем особенно. Это не оппозиция, но может стать таковой, если ослабеет Путин, если ослабеет Кремль. Когда возникнет реальная перспектива борьбы за власть, тогда они покажут клыки, а сейчас они их прячут».

По мнению Сванидзе, успех коммунистов на прошедших выборах обеспечен не их кампанией, а исключительно протестным голосованием против «Единой России».

В понедельник КПРФ провела акцию против итогов выборов. В последние несколько дней полиция начала приходить к тем, кто участвовал в мероприятии и задерживать их. В преддверие сегодняшней акции, которую в партии намереваются провести в формате встречи с депутатом, силовики начали дежурить у здания московского горкома КПРФ.