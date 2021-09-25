Задержаны двое предполагаемых участника банды Шамиля Басаева

В Следственном комитете сообщили, что Альберта Алакаева и Алихмана Мусаева подозревают в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь российских военных и сотрудников силовых структур. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

По версии следствия, двое уроженцев Ставропольского края в составе группы боевиков более 20 лет назад напали на населенные пункты республики Дагестан. Они были вооружены автоматическим оружием, с собой у них была взрывчатка. В результате обстрела тогда погибли несколько десятков человек, многие были ранены.



Тем нападением в 1999 году руководили Шамиль Басаев и Эльмир Хаттаб. Оба боевика были убиты в разные годы. В Следственном комитете подчеркивают, что расследование дела о вторжении на территорию Дагестана продолжается, планируется установить личности всех причастных.

В федеральный и международный розыск были объявлены более 20 человек, которые могут быть участниками банды Басаева.