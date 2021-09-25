Переходный военный совет Чада сформировал парламент

В его состав вошли более 90 человек, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Законодательный орган вместе с правительством был распущен после смерти президента Идриса Деби. Он скончался от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев. Переходный военный совет, сформированный для управления страной, возглавил 37-летний сын погибшего президента.
2021-09-25T09:32:31+03:00
2021-09-25T09:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 25 сентября 2021
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