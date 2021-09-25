Переходный военный совет Чада сформировал парламент

В его состав вошли более 90 человек, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Законодательный орган вместе с правительством был распущен после смерти президента Идриса Деби. Он скончался от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев. Переходный военный совет, сформированный для управления страной, возглавил 37-летний сын погибшего президента.