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09:31, 25 сентября 2021

Немецкий телеканал ARD показал в эфире информацию об итогах выборов в бундестаг за два дня до их проведения

Судя по снимку экрана, который опубликовал таблоид Bild, издание отдало Социал-демократической партии Германии почти 23%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал на полпроцента меньше. На третье место поместили «Альтернативу для Германии». Основаны ли эти цифры на каких-то данных или же выдуманы, Bild не уточняет.

Парламентские выборы назначены на завтра. По их итогам будет избран новый канцлер. Ангела Меркель, занимающая этот пост с 2005 года, намерена сложить полномочия. 


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