СК отчитался о задержании двух членов банды Шамиля Басаева

На сайте ведомства говорится, что речь идет о двух уроженцах Ставропольского края, которые в 1999 году в том числе участвовали в нападениях на российских военных на территории Дагестана. В результате обстрела тогда погибли 33 военнослужащих и еще больше получили ранения. В мае следователи сообщали, что за все время к реальным срокам были приговорены больше 80-ти участников нападения. Еще около 30-ти находились в розыске. Преследование семи прекратили из-за их смерти.
2021-09-25T09:30:44+03:00
2021-09-25T09:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 25 сентября 2021
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