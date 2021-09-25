СК отчитался о задержании двух членов банды Шамиля Басаева

На сайте ведомства говорится, что речь идет о двух уроженцах Ставропольского края, которые в 1999 году в том числе участвовали в нападениях на российских военных на территории Дагестана. В результате обстрела тогда погибли 33 военнослужащих и еще больше получили ранения. В мае следователи сообщали, что за все время к реальным срокам были приговорены больше 80-ти участников нападения. Еще около 30-ти находились в розыске. Преследование семи прекратили из-за их смерти.