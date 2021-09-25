Disney хочет отсудить у наследников авторов комиксов все права на Мстителей

Ее дочерняя компания Marvel в числе прочего подала иски к родным создателей комиксов о Железном человеке, Человеке-пауке, Черной вдове, Торе и других персонажах. Об этом пишет журнал Hollywood Reporter. Разбирательства связаны с тонкостями законов США в области авторского права. Адвокаты Marvel просят признать супергероев частью произведений, созданной в рамках работы по контракту. Однако наследники или сам художник по закону спустя некоторое время действительно могут потребовать передачи прав им.