Сегодня в Исландии будут проходить парламентские выборы

Выборы в Альтинг – так называется однопалатный парламент в Исландии – проходят раз в 4 года. Местная пресса пишет, что эти выходные могут принести очень много сюрпризов, как для избирателей, так и для самих кандидатов.

Основная борьба будет проходить между главными конкурирующими партиями, которые сейчас формируют коалицию в парламенте. Это социал-демократы и лево-зеленое движение, руководителем которого является нынешний премьер-министр страны.

Многие эксперты говорят, что для Исландии эти выборы окажутся историческими. В представительном органе могут появиться сразу пять партий с разными взглядами, не желающими вступать в союзы друг с другом.

Обновленному составу, между тем, предстоит решить вопрос об утверждении проекта новой конституции – его обсуждают уже 10 лет. Но главной темой для Исландии остается вступление в Европейский союз. Одни выступают за проведение общенародного референдума, например, Партия Пиратов, — другие за сохранение статуса кво. У избирателей нет единого мнения по этому вопросу. Результаты этих выборов, утверждают политологи, не будут ясны до последнего момента.

Председатель партии, которая получит большинство мест в Парламенте на этих выборах, займет пост премьер-министра страны.