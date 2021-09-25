Суд в Италии освободил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан накануне на острове Сардиния

В ближайшее время состоится новое заседание, на котором обсудят возможность экстрадиции политика в Испанию, сказал его адвокат Агостинанджело Маррас:

«Это только первый этап, этап применения или неприменения мер пресечения. В ближайшее время мы перейдем к сути дела, потому что суд, в данном случае три судьи, должны будут решить, есть ли основания для выдачи президента Пучдемона Испании или нет. Судья спросил его, намерен ли он поехать в Испанию, и он сказал нет».

По словам Марраса, Пучдемона отпустили без каких-либо ограничений.

Пучдемон возглавлял Каталонию и в 2017 году был инициатором проведения референдума о независимости региона. Большинство местных жителей на голосовании эту инициативу поддержали. Мадрид, однако признал референдум незаконным, а в 2019 году организаторов признали виновными в мятеже и осудили на продолжительные тюремные сроки. Пучдемон бежал в Бельгию.

